Baco Exu do Blues volta a Porto Alegre com turnê do disco "Bluesman"

O baiano Baco Exu do Blues volta a Porto Alegre com a turnê do disco "Bluesman" nesta quinta-feira, às 23h, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Em abril deste ano, o cantor realizou um show com lotação máxima na casa noturna e agora retorna a capital gaúcha para mais uma apresentação.

O rapper irá cantar as canções de "Bluesman", eleito o melhor álbum de 2018 pela revista Rolling Stone Brasil, assim como irá relembrar faixas antigas como "Sulicídio" e "Te Amo Disgraça".

Baco também vai passear pelas faixas "Esú", o seu elogiado trabalho de estreia, e pelas suas composições recentes que já se tornaram verdadeiros hits, como são os casos de "Bluesman", "Me Desculpa Jay Z", "Flamingos" e "Queima Minha Pele".

Ingressos

Os ingressos estão no segundo lote nos valores de R$ 120 (inteiro), R$ 60 (estudante e idoso) e R$ 65 (mediante a doação de 1kg de alimento não perecível).

Os bilhetes estão disponíveis no site do Sympla e nas lojas Verse do Centro Histórico (rua dos Andradas, 1444, Galeria Chaves), no Shopping Lindoia (avenida Assis Brasil, 3522, Jardim Lindoia) e na loja Planet Surf dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, Bourbon Wallig, Barra Shopping Sul e Bourbon Ipiranga.