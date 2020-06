Banda brasileira lança clipe em protesto pela morte de George Floyd

publicidade

A banda brasileira Black Pantera lançou uma música e clipe em protesto pela morte de George Floyd. Em I Can’t Breathe, o trio de Uberaba (MG) formado por integrantes negros transmitiu, através do rock pesado, toda sua indignação pelo racismo recorrente na sociedade mundial.

A ideia surgiu na última quarta-feira (27), quando Chaene da Gama (baixista) assistiu ao vídeo no qual um policial americano asfixia até a morte um cidadão negro durante uma abordagem. Na ocasião, George Floyd diz que não consegue respirar ('i can’t breathe') para os policiais, mas ninguém faz nada para ajudá-lo.

A força das imagens serviu como combustível para que o músico escrevesse, o mais rápido possível, seus versos de protesto. I Can’t Breathe é cantada em inglês.

— Tudo isso veio do impacto do vídeo, assim como de outras coisas que vêm acontecendo não só nos EUA mas como no mundo inteiro. Aqui no Brasil, inclusive, não é muito diferente.

Além de Chaene da Gama, a banda traz na formação Charles Gama (vocal e guitarra) e Rodrigo Augusto (bateria). No momento, o trio segue trabalhando, em regime de isolamento social, em seu novo álbum.

I Can’t Breathe já está disponível no canal oficial da banda no YouTube. Já o lançamento da faixa chegará em breve aos aplicativos de música.

Assista ao clipe: