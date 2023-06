Banda Fundo de Quintal toca hoje no Araújo Vianna

publicidade

O Fundo de Quintal se apresenta hoje, às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685). O grupo carrega uma carreira de mais de 45 anos de samba e música popular brasileira, que começou no Rio de Janeiro da década de 1970. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla ou na loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2611 – Loja 249 – Jardim Lindóia – Porto Alegre).

A banda surgiu a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, fundado pelos membros Bira Presidente, Ubirany e Sereno em 1961. Eles são, até hoje, uma das principais referências no gênero musical. No repertório do show, estão presentes grandes hits, como “O Show Tem Que Continuar”, “A Amizade”, “Clube do Samba” e muito mais.

Serviço:

Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685)

Quando: 18 de junho, domingo, a partir das 20h

Abertura da casa: 18h30

Classificação: 18 anos