Banda Municipal faz concerto especial de Dia dos Namorados

A Banda Municipal de Porto Alegre irá realizar um programa especial em comemoração ao Dia dos Namorados. Nesta quinta-feira, será apresentado o concerto "Ainda É Tempo Para Amar", a partir das 20h, no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307).

A entrada para o evento será uma peça de roupa para a Campanha do Agasalho 2019 Esquenta Porto Alegre, promovida pela Prefeitura. Na ocasião, a direção do Centro Municipal de Cultura irá sortear um jantar para duas pessoas no Restaurante Outback BarraShoppingSul.

Fundada em 1925, a Banda Municipal é uma referência cultural e social da capital gaúcha. Nos concertos, são apresentados por intérpretes e compositores da música popular novos arranjos para canções conhecidas do público.