Banda Nenhum de Nós lança novo vídeo da série "Fique em Casa"

Depois de postar quatro vídeos em seu canal oficial no YouTube, a banda Nenhum de Nós lança mais uma gravação no formato “juntos mas separados, cada um na sua casa”. Desta vez o grupo gravou “Julho de 83”. O novo vídeo da série ao vivo em casa estreia neste sábado, às 19h, no canal oficial do Nenhum de Nós no YouTube .

Originalmente lançada em 2001, integrando o álbum “Histórias Reais Seres Imaginários”, a canção voltaria a ser gravada ao vivo no disco “A Céu Aberto” em 2007 e também em versão acústica em 2013, no disco “Contos Acústicos de Água e Fogo”.

Em tempos de distanciamento social, a fórmula encontrada pelo grupo foi bem recebida e a banda vem repetindo a dose. Já são mais de cinquenta mil visualizações obtidas pelos quatro vídeos anteriores: “Paraíso”, “Água e Fogo”, “Você Vai Lembrar de Mim” e “Foi Amor”.