Banda potiguar Plutão já Foi Planeta faz show em Porto Alegre

publicidade

A banda Plutão Já Foi Planeta, com passagem por festivais como LollaPalooza e Rock in Rio, desembarca, neste sábado, dia 16 de setembro, em Porto Alegre. O trio potiguar formado por Cyz Mendes (voz), Gustavo Arruda (guitarra) e Sapulha Campos (guitarra) lança seu novo álbum homônimo, no palco do projeto Beba Cultura Live, no 4Beer 4º Distrito (Avenida Polônia, 200). Os ingressos estão disponíveis a partir de 40 reais, se acompanhados de 1kg de alimento não perecível. Ver na plataforma Sympla.

A programação musical inicia às 17h com apresentação do compositor e produtor musical baiano, Glebbo. O multi-instrumentista transita por diversos gêneros musicais, como newsoul, reggae, nova MPB, R&B e Pop.

A partir das 20h, é a vez da banda de indie rock e pop Plutão já Foi Planeta comandar o show. Nos palcos desde 2013, o trio, que hoje reside em São Paulo, lançou dois álbuns, um EP e alguns singles, com destaque para as colaborações com Maria Gadu e Liniker e produções de David Corcos, Torcuato Mariano, Gustavo Ruiz e Rodrigo Cunha.

O público irá curtir o embalo do novo single da banda ‘Uma Canção Só Sua’. A música é o primeiro lançamento do novo álbum do grupo. Com uma pegada mais rock e elementos do pop, o trabalho firma de vez a presença de Cyz nos vocais, que já integrou o elenco do espetáculo 'Doze Flores Amarelas' (2018), dos Titãs.

Pavilhão Beba Cultura

É um novo espaço cultural da cidade, inaugurado no primeiro final de semana de setembro, na região do 4º Distrito. Idealizado pela cervejaria e restaurante 4Beer, o Pavilhão Beba Cultura oferece um palco com estrutura permanente para receber artistas convidados e também incentivar músicos locais.

Veja Também