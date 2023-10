Banda sul-coreana Tomorrow x Together lança novo álbum

publicidade

Ícones globais da Geração Z, Tomorrow x Together (Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai), lança hoje seu tão aguardado terceiro álbum de estúdio, "The Name Chapter: Freefall'.

Continuando a narrativa da série ‘Name Chapter’ da banda, 'The Name Chapter: 'Freefall' pinta as dores de crescimento da geração de hoje. O novo capítulo da série conta a história de jovens que se deparam com a realidade. O mundo real é desconhecido e inevitavelmente desafiador, mas o álbum captura a determinação dos jovens em enfrentar a realidade e seguir em frente.

O single principal "Chasing That Feeling" é uma faixa new wave inspirada nos anos 1980 que sinaliza um novo começo na realidade depois de deixar para trás um passado doce, mas estagnado, sem crescimento. A banda desnuda e enfrenta as dores, ansiedades e vazio da realidade que ressoam profundamente com as experiências da juventude de hoje.

O videoclipe do single principal continua de onde pararam em seu álbum anterior, 'The Name Chapter: TEMPTATION', que terminou com os meninos deixando o paraíso lindo, mas totalmente irresponsável, de 'Neverland'. O vídeo acompanha os garotos enquanto eles tomam a decisão de se aventurar e se jogar em queda livre no mundo real. O primeiro encontro deles nesta nova realidade é um espaço subterrâneo frio e úmido. Eles caem em queda livre até o fundo do poço, mas cada um encontra seus pequenos momentos mágicos dentro dele. À medida que os cinco membros eventualmente se reúnem, o vídeo transmite a mensagem de que podem se tornar milagres um para o outro em suas vidas diárias.

O vídeo cinematográfico foi filmado no Universal Studios, em Los Angeles. Oferece cenas de ação dinâmicas envolvendo fios e carros, juntamente com um uso de efeitos CGI e VFX, que proporcionam uma experiência visual impressionante aos espectadores e dão vida à realidade vista por Tomorrow x Together.

Os fenômenos globais se estabeleceram como a voz principal da Geração Z com histórias relacionáveis, música da moda e performances de tirar o fôlego que ressoam na juventude de hoje. O novo álbum vem logo após a estreia mundial do single “Back for More (with Anitta)”, no MTV Video Music Awards de 2023, onde levaram para casa o troféu de ‘PUSH Performance of the Year’.

O terceiro álbum de estúdio do Tomorrow x Together , 'The Name Chapter: Freefall', já está disponível em todas as plataformas de streaming em todo o mundo.

Veja clipe: