Banda U2 lança nova versão para "One"

A banda U2 anunciou uma temporada de shows em Las Vegas, onde irão tocar na íntegra o álbum "Achtung Baby" (1991). Além disso liberou a nova versão para "One" em todas as plataformas de áudio.



"One" é uma das 40 canções que a banda regravou para seu próximo projeto "Songs Of Surrender", que chega ao mercado em 17 de março. Serão as 40 canções mais importantes da história do U2, em novas versões reimaginadas para 2023 em sessões de gravação realizadas nos últimos dois anos.

A primeira faixa lançada foi “Pride (In The Name Of Love)”. “Songs Of Surrender” conta com canções como “With Or Without You”, “One”, “Beautiful Day”, “Sunday Bloody Sunday” e “Invisible”. A reimaginação musical resulta em gravações completamente novas de cada faixa, incluindo novos arranjos e, em alguns casos, novos versos.

Documentário

O Disney+ anunciou também para o dia 17 de março a estreia do documentário especial musical "Bono & The Edge: a sort of homecoming", com Dave Letterman, no qual o cineasta vencedor do Oscar Morgan Neville registra a primeira visita de Dave Letterman a Dublin para passar um tempo com Bono e The Edge e se juntar aos dois músicos do U2 em um show completamente diferente do que já fizeram até agora. O especial documental da Disney Branded Television é centrado em uma das amizades e dupla de compositores mais notáveis da história do rock em sua jornada para casa: Dublin.

U2

U2, banda do vocalista Bono, do guitarrista The Edge, o baixista Adam Clayton e o baterista Larry Mullen Jr. foi fundada em 1976, na Irlanda. O grupo lançou 14 álbuns até hoje e já vendeu mais de 170 milhões de discos em todo o mundo.