Banda Wolftrucker se apresenta no Festival de 13 anos do Divina Comédia

A casa noturna Divina Comédia (rua da República, 649), em Porto Alegre, abrirá suas portas neste domingo, dia 15, a partir das 17h, para a comemoração dos 13 anos de história do bar. A primeira atração será da banda Wolftrucker, um dos grandes destaques da cena rocker porto-alegrense. Neste segundo dia de comemorações, também haverá shows das bandas Rock N' Roll Train às 19h, The Flanelas às 20h, Metal Gods às 21h e Delorean, às 22h. A entrada é franca.

A banda Wolftrucker, surgida em 2013, evoca o espírito de liberdade do Rock'n Roll. Em agosto de 2019, lançou seu primeiro álbum “Come To The Road!”, que teve produção colaborativa da banda e do produtor Ray-Z. Juntos, conseguiram traduzir o desejo visceral do Wolftrucker. Ano passado, a banda lançou o single “KALI” e "Let Them Burn", com a produção e mixagem de Júlio Porto. Wolftrucker é Bruno Junges nos vocais, Lucas Figueiredo nas guitarras, Joey Razzolini no baixo e Christ Oliveira na bateria. Em 2023, estão em produção e pré-lançamento dos novos singles.

Sobre a Casa de Shows Divina Comédia



Neste ano, o Divina Comédia completa 13 anos de atividades.

Em uma quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2010, inaugurou na rua da República, 649, no bairro boêmio Cidade Baixa, reduto do samba rock, MPB e brasilidades, a casa noturna Divina Comédia. O casarão com decoração "anos 60" teve como show de estreia o líder do "TNT" Charles Master e banda. Nos meses e anos seguintes, fizeram shows artistas e bandas consagradas como: Rosa Tattoada, Alemão Ronaldo, Os Replicantes, Garotos da rua Tributo com King Jim e Justin (membros fundadores), entre outros. Mas a casa abriu as portas e palco para muitas bandas lançarem seus trabalhos.

Também incentivou projetos solidários, como o “Sarau Alice”, evento mensal que há 8 anos fomenta a arte e a solidariedade, com apresentações de artistas variados, como circenses e o músico Gelson Oliveira. Também criou o “Blues Session”, evento mensal que reunia os maiores nomes do blues no sul, como Solon Fishbone, Coié Lacerda, Fernando Noronha, entre tantos. Também criou o evento mensal “Rock - Me”, que por 8 anos, foi comandado pela produtora e Dj Querlen Veleda, com a banda residente, que tinha todas as integrantes mulheres "Rock de Calcinha" e a cada edição convidava uma banda para dividir o palco, na grande maioria bandas com mulheres, gays e trans.

A casa, idealizada por Marcelo Cabral Correa, com proposta e decoração alusivas ao rock'n roll e a pop art e com shows ao vivo todas as noites, é uma realidade. Se manteve firme ao gosto musical do proprietário e ainda ampliou os horizontes, trazendo shows de todas as vertentes do rock, pop e variedades. Numa conta aproximada, chegou ao número de mais de 1000 bandas nestes 13 anos, bandas autorais novas e veteranas, tributos, temáticas como noite de blues, ou de anos 60, 80, 90, festas góticas, grunge, hard rock, heavy metal ou classic rock com DJs e bandas da capital, de outros estados e países vizinhos.

Serviço

FESTIVAL DIVINA COMÉDIA - 13 ANOS

Domingo - 15/01

Divina Comédia, república, 649 - Porto Alegre/RS

Abertura da casa às 17h

18h - Wolftrucker

19h - Rock N' Roll Train

20h - The Flanelas

21h - Metal Gods

22h - Delorean

Ingresso free