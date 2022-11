Bate-papo com escritor alemão foi atração da Feira do Livro

publicidade

Considerado um dos maiores expoentes da literatura alemã contemporânea, o escritor Leif Randt foi um dos destaques da programação desta sexta-feira (11) na Feira do Livro de Porto Alegre. Em evento ocorrido no Auditório Barbosa Lessa do Teatro Força e Luz, Randt narrou trechos de seu livro "Allegro Pastell", romance que trata de um relacionamento entre uma escritora e um web designer. O público também conferiu apresentações cênicas sobre trechos da obra.

Ao mediador Michel Korfmann (Ufrgs), Randt falou sobre o romance escrito em 2019, em um período pré-pandemia, e contou que a obra foi resultado das suas observações do momento. “O livro acabou ganhando o caráter de um tempo passado, já que as relações mudaram ao longo da Covid-19”, observou.

Mais atividades da programação

Também foi destaque a oficina "O ambíguo e o estranho na literatura de mulheres", com a autora e jornalista Priscila Ferraz Pasko. A atividade, ocorrida na sala O Retrato do Espaço Força e Luz, abordou as diferentes perspectivas das obras de escritoras como Conceição Evaristo, Toni Morrison e Silvina Ocampo, que abordam a ambiguidade e o estranho na literatura.

Com um público repleto de mulheres atentas à conversa, Priscila falou sobre diferentes formas de explorar a escrita fantástica por meio dessas escritoras. "Um recorte específico e contemporâneo com um recorte afetivo", afirmou a autora sobre quando pensou em trazer a oficina de escrita que retrata o imprevisível e a suspensão da ordem de escrita na literatura feminina.

Destaques de sábado: Oficina de escrita e bate-papo sobre inclusão

O segundo módulo da oficina "O ambíguo e o estranho na literatura de mulheres", ministrada por Priscila será realizada às 15h, na Sala O Retrato do Espaço Força e Luz. Às 17h30min, no auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz, Clarice Fortunato, Eliana Alves Cruz e Dóris Soares falam sobre A superação, o resgate e o papel dos livros na trajetória da luta pela inclusão e, às 18h, no Teatro Carlos Urbim, Cláudia Schroeder, Cláudia Tajes, Rita Zart e Viridiana promovem o pocket sarau Mulheres, música, poesia.

