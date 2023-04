"Bateseba vai com tudo ao encontro do seu desejo", conta Paloma Bernardi sobre sua personagem

publicidade

A sexta temporada da série "Reis" teve sua estreia na segunda-feira, dia 17 de abril, na Record TV.

Entre as artistas que integram o elenco, está Paloma Bernardi, que interpreta Bateseba. A personagem viverá uma paixão proibida na trama, e a história da personagem bíblica é uma das mais aguardadas na superprodução. Durante a coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro e publicada no site oficial da série, Paloma adiantou o que veremos da israelita na sexta temporada.

“Bateseba vai com tudo ao encontro do seu desejo. Acho que ela é vítima dos seus próprios desejos e dúvidas. Ela tem um homem maravilhoso ao lado, o Urias [Roger Gobeth], que é digno, como se Deus o tivesse enviado para ela, só que a personagem não consegue dar valor como ele merece, de verdade.”

Prometida ao guerreiro Urias, a jovem, na verdade, só tem olhos para Davi (Cirillo Luna). “Acho que, na sexta temporada, ela vai alimentar a obsessão que tem por esse homem e vai fazer tudo o que pode para conquistar Davi de alguma maneira. É como se fosse um ímã, quando ele surge, Bateseba fica doida, entre razão e emoção”, completou Paloma.

“Vamos lapidando cena a cena, estudando as entrelinhas, o subtexto, as emoções, encontrando nuances, trazendo cada vez mais humanidade para esses personagens. São histórias bíblicas, mas falamos sobre paixões, amor, relacionamento de pai e filha, de mãe, que quem assiste pode se identificar. Encontrar essa humanidade é o ponto mais desafiador. E a humanidade de Bateseba, no decorrer da trama, vai ficando cada vez mais intensa. Eu tenho que me preparar psicologicamente e emocionalmente, porque mexe muito [comigo], eu leio as cenas e choro”.

A atriz também revelou o que tem aprendido com as atitudes dela: “Ficar nesse lugar em cima do muro, de dúvida, não é a melhor opção para ninguém em nenhuma situação na vida. Esse é o grande aprendizado de Bateseba”. Além disso, Paloma destacou a importância da fé como um dos aprendizados da superprodução. “A nossa matéria-prima de trabalho é a Bíblia, então, acho que é deixar Deus conduzir a nossa vida, não tomar atitudes precipitadas, sempre colocar em oração os nossos passos para poder tomar as melhores decisões, se não, podemos nos perder.”

ESTREIA

Cirillo Luna na estreia da série ressaltou a felicidade com o resultado do trabalho. Crédito: Raíza Chaves / R7

Com novos conflitos de Davi (Cirillo Luna), a estreia de "Reis – A Conquista" impressionou o público nesta segunda-feira (17) e esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A sexta temporada mostra o início do reinado do israelita em Hebrom e o fortalecimento de sua família.

Em entrevista ao site oficial da série após a estreia em um cinema no Rio de Janeiro, Cirillo Luna ressaltou a alegria com o resultado do trabalho. "Particularmente, fiquei bem feliz com o que acabamos de assistir. É felicidade pura!", disse o ator, que acompanhou o episódio ao lado das atrizes que interpretam suas esposas na série. Juntos, eles reagiam a cada cena.

A exibição ocorre de segunda a sexta-feira, às 21h, na Record TV.

Veja Também