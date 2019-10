"Batman não é um herói", diz Robert Pattinson

publicidade

Escalado para ser o Batman no próximo filme de Matt Reeves, Robert Pattinson interpreta o personagem de uma forma diferente do que esperado por muitos fãs. Segundo o site Collider, o ator afirmou, em entrevista para o The New York Times, que não enxerga o homem-morcego como um "verdadeiro herói". "Batman não é um herói. Ele é um personagem complicado. Eu acho que nunca poderia ser um herói de verdade", comentou.

"Ele não é o garoto de ouro, ao contrário de quase todos os outros personagens de quadrinhos. Há uma simplicidade em sua visão de mundo, mas onde ela fica é estranha, o que permite que você tenha mais alcance com o personagem", completou.

Dirigido por Matt Reeves, "The Batman" ainda terá a presença de Zoe Kravitz como Mulher-Gato e Paul Dano no papel de Charada. A estreia está prevista para junho de 2021.