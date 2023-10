BB Seguros promove temporada de "Beetlejuice - O Musical" no Rio de Janeiro

publicidade

O espetáculo “Beetlejuice – O Musical” ganha versão brasileira, patrocinada pela BB Seguros, com Eduardo Sterblitch no papel principal. A obra é inspirada no filme homônico de Tim Burton, de 1988. O musical original da Broadway, de 2019, foi indicado a oito prêmios Tony, a maior honraria do teatro dos Estados Unidos. A estreia está marcada para o dia 6 de outubro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. As apresentações seguem até, pelo menos, o dia 10 de dezembro, com sessões de quinta-feira à domingo, todas as semanas. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. A agenda do espetáculo inclui sessões em São Paulo a partir de fevereiro de 2024; demais temporadas em outras cidades ainda não foram anunciadas.

Tadeu Aguiar dirige o espetáculo no Brasil, e garante que a montagem nacional pretende manter o humor e a magia que tornaram a obra um clássico moderno. A produção geral é de Renata Borges, com produção da Touché Entretenimento e apresentação de BB Seguros. Somam-se a Eduardo Sterblitch o elenco formado por Ana Luiza Ferreira (Lydia Deetz), João Telles (alternante Beetlejuice), Lara Suleiman (alternante Lydia Deetz), Helga Nemetik (Barbara Maitland), Marcelo Laham (Adam Maitland), Laura Visconti (cover Barbara Maitland), Flávia Santana (Delia Deetz), Joaquim Lopes (Charles Deetz), Sylvia Massari (Juno), Gabi Camisotti (Skye e alternante Lydia Deetz), Maju Tatagiba (ensemble e alternante Skye), Pamella Machado (Miss Argentina e alternante Barbara Maitland), Tauã Delmiro (Otho), Erika Affonso (Maxine e alternante Miss Argentina), Jorge Maya (Maxie) e outros.

O restante da ficha técnica inclui outros gigantes do teatro musical nacional, como Laura Visconti, na direção musical; Renato Theobaldo, na cenografia; e Dani Sanches, no desenho de luz. A produção conta com 11 cenários, 150 figurinos e uma série de efeitos especiais.

“Beetlejuice - O Musical” tem libreto original de Scott Brown e Anthony King e música de Eddie Perfect. A versão brasileira é de Claudio Botelho. A ficha técnica é repleta de grandes nomes do teatro musical: Laura Visconti (direção musical), Renato Theobaldo (cenografia), Dani Vidal & Ney Madeira (figurino), Sueli Guerra e Roberta Serrano (direção de movimento/coreografia), Dani Sanches (desenho de luz), Gabriel D´angelo (desenho de som), Anderson Bueno (visagismo) e Lucas Pimenta (assistente de direção). A superprodução brasileira terá 11 gigantescos cenários, 150 figurinos e uma série de efeitos especiais.