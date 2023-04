Bebê 'rouba' bolsa de Kate Middleton e chama atenção em evento

publicidade

Um bebê de um ano chamou a atenção ao "roubar" a bolsa de Kate Middleton, a princesa de Gales, em um evento em Aberfan, no País de Gales, nesta sexta-feira, 28.

No vídeo, registrado e divulgado pelo canal de televisão ITV Wales News, a mulher do príncipe William está cumprimentando o público quando o pequeno Daniel Williams tira o objeto de sua mão.

A mãe do menino, Lucy, até tenta tirar a bolsa da criança, mas ele ameaça chorar. Alguns instantes depois, Kate se vira para conversar com outra mulher e o bebê quase deixa o objeto cair no chão.

"Estou apenas sem palavras", disse Lucy ao ITV Wales News. "Contudo, é típico dele. Ele é meio que um furacão, eu não esperaria nada menos."

"Acho que ela [Kate] simpatizou com o quão difícil é lidar com crianças. Ela disse 'ele pode brincar com [a bolsa], eu volto para pegar' como se fosse qualquer outra pessoa na rua", completou.

O momento ocorreu durante a visita da princesa de Gales e do príncipe William ao Aberfan Memorial Garden. O jardim memorial fica no local onde estava a escola Pantglas, que foi destruída por um deslizamento de terra em uma mina de carvão na região em 21 de outubro de 1966.

O local foi inaugurado em 1974 pela rainha Elizabeth II e homenageia as vítimas da tragédia. O incidente tirou a vida de 144 pessoas, incluindo 116 crianças.