"Beleza Escondida" no Porão do Paço Municipal

publicidade

A exposição "Beleza Escondida", da artista visual Graça Craidy, reúne 30 desenhos a nanquim de esculturas e ornamentos de fachadas de Porto Alegre, no Porão do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10, Centro Histórico). A abertura, no sábado, 3 de dezembro, recebeu as presenças do secretário de Cultura da Capital, Gunter Axt, do diretor do Acervo Artístico da Prefeitura, Flávio Krawczyk, além do professor, curador e especialista em arte pública José Francisco Alves, homenageado pela artista com a mostra.

A exposição, conforme a artista, é um convite à redescoberta da cidade e seus encantos criados por grandes nomes da arte escultórica, como Carlos Fayet e sua Themis, no Palácio da Justiça; Décio Villares e o Monumento a Júlio de Castilhos, na Praça da Matriz; Federico Escalada e o Gaúcho Oriental, no Parque da Redenção; Gilberto Silveira e a Mãe Oxum, na orla de Ipanema; Carlos Tenius e o Monumento aos Açorianos, na Praça dos Açorianos; Miriam Obino e a Mãe em Fuga, na Praça da Alfândega; e Giuseppe Gaudenzi e o Atlas jovem, na antiga Confeitaria Rocco, entre outros.

A visitação, gratuita, vai até 20 de janeiro de 2023, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.