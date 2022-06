Beyoncé anuncia nova música, "Break My Soul", para a madrugada desta terça-feira

publicidade

Beyoncé segue sendo misteriosa e divulgando pequenas informações sobre seu novo projeto, chamado "Renaissance".

Depois de marcar a data 29 de julho para o lançamento, agora ela anunciou que sua nova música chega na madrugada desta terça-feira, dia 21. O single, sem mais detalhes, se chama "Break My Soul" e é a faixa número 6 do projeto.

A canção chega às plataformas digitais por volta de 1h da manhã de terça, no horário de Brasília. A informação foi revelada discretamente na descrição do Instagram da diva, que segue sem foto de perfil. O projeto "Renaissance" pode ser dividido em mais de uma parte, já que no dia 29 será divulgado o Act 1 ou, "primeiro ato". Depois da revelação de que Queen B vai voltar, fãs de outros artistas que estão sumidos do mundo da música passaram a se manifestar.

