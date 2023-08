Biblioteca da Trensurb recebe mais de 8,4 mil exemplares

publicidade

Com unidades nas estações Mercado e Novo Hamburgo, o Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos (EMLsT) é a biblioteca da Trensurb, que oferece serviço gratuito de empréstimo de livros. Com 12,3 mil exemplares disponíveis para 8 mil sócios, o acervo do espaço é ampliado por meio de doações. E o principal doador e grande parceiro da Trensurb nas ações de democratização da leitura é o Banco de Livros, parte da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, instituída pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Desde o início de uma parceria que vem desde 2016, o Banco já encaminhou 8.420 livros ao EMLsT. Além dos exemplares que são incorporados ao acervo para empréstimo, muitos deles são distribuídos em ações de compartilhamento de livros no interior dos trens como parte do projeto Livros Livres.

“Agradecemos muito essa parceria com a Fiergs, que nos propicia esse benefício cultural para os nossos passageiros”, declara o diretor-presidente da Trensurb, Fernando Marroni. Ele considera que, mesmo com o avanço da tecnologia, é importante poder proporcionar à população o acesso ao livro físico, que, conforme o diretor, “traz uma certa intimidade do leitor com a história, a manipulação do livro, os momentos que ele pode estar desfrutando daquela leitura”. Conforme o gerente de Comunicação Integrada da empresa, Leonardo Marion, “o Banco de Livros é um grande parceiro da Trensurb na missão de democratizar o acesso à leitura. Essa união nos permite manter um acervo de qualidade, com excelentes títulos para empréstimo gratuito, além de possibilitar a realização de ações de distribuição de livros. Todos saem ganhando, especialmente o público usuário frequentador das bibliotecas”.

O presidente do Banco de Livros, Waldir da Silveira se diz um entusiasta do projeto do EMLsT desde que ele teve início, em 2008. “Nós já recolhemos mais de 1,7 milhão de livros e fazemos todo esse esforço para recolher os livros e temos que devolvê-los para a sociedade civil”, diz Silveira, sobre o trabalho do Banco. “E uma das formas que acho muito legal é o projeto que temos com a Trensurb”. Silveira conta que já acompanhou as ações dos Livros Livres e as reações dos usuários do metrô. Ele elogia essas ações e as classifica como “maravilhosas”. Segundo o presidente do Banco, “isso desmistifica também aquele medo, aquele receio que as pessoas às vezes têm do livro. Desmistifica também a questão da posse”. Para Silveira, “o livro é das pessoas, é da sociedade civil. Aquele livro nós estamos retornando pra eles. Eles podem levar para casa, podem ler”. Ele destaca a importância de se fazer os livros circularem: “E nesse aspecto, o trem é um canal maravilhoso. Quantos milhares de pessoas que podemos atingir...”. Por fim, para além do compartilhamento de livros no interior dos trens, Silveira também diz considerar as estações excelentes locais para a disponibilização de bibliotecas por conta da grande circulação de pessoas.

Para retirar livros gratuitamente no Livros sobre Trilhos, basta associar-se, indo até uma das unidades e apresentando documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. A unidade Mercado está localizada junto à extremidade sul da plataforma de embarque, enquanto a unidade Novo Hamburgo fica no saguão da estação, após a linha de bloqueios. O horário de funcionamento de ambas é das 14h às 18h, nos dias úteis.