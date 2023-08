Biblioteca Pública do Estado lança projeto Leitura Em Cena

publicidade

Nesta terça-feira (22), às 10h, a Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1190) dará início ao projeto Leitura Em Cena, que tem como objetivo oportunizar o diálogo entre encenação, literatura e dramaturgia. A entrada é gratuita. A estreia, no Salão Mourisco, vai contar com a participação dos estudantes do 9º ano do Colégio Cenáculo. como parte do programa educativo da exposição “Singular ocorrência: 184 anos de Machado de Assis”, fazendo uma adaptação teatral a partir do conto “A Cartomante”. Na sequência, o evento dessa terça vai contar com uma leitura encenada do texto “O melhor remédio”, peça curta de Machado escrita em 1884, pelas atrizes Maura Souza e Fernanda Stürmer.



O Leitura Em Cena pretende valorizar iniciativas criativas e de encenação que dialoguem com o acervo da BPE. A apresentação dos estudantes e das atrizes vem no sentido de construir um espaço de troca de saberes e de experiências literárias vivas e potentes.´A Biblioteca Pública do Estado é uma das instituições da Secretaria de Estado da Cultura. Essa é a ultima semana da exposição “Singular ocorrência: 184 anos de Machado de Assis”, que estreou na Biblioteca no mês de junho, com curadoria de Cláudia Antunes. A mostra se encerra no próximo sábado, dia 26 de agosto, às 17h. A entrada é franca.



Adaptado para os dias atuais, o conto machadiano começa com uma live da cartomante Francesca. A profetisa é interrompida por Rita, que desesperada, quer saber se Camilo a ama de fato. Vilela está desconfiado de que há um triângulo amoroso, e tal desconfiança o movimenta a recorrer aos poderes da cartomante, que o tranquiliza. Porém, uma carta anônima pode mudar o destino de todos. A história é desenrolada com muito humor, não perdendo a essência da obra. O elenco faz parte da turma 91, 9° ano do Colégio Cenáculo.



SOBRE AS ATRIZES



Maura Souza é atriz, palhaça, produtora cultural e professora de teatro, licenciada pela UERGS.

Integrante fundadora do Coletivo Morabeza, da Trupe Onde a Palavra se Diverte e das As Theodoras Coletivo de Palhaças. Pesquisadora da Rede Covid Humanidades do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Ufrgs. Fernanda Stürmer é atriz e professora de teatro, licenciada pela Uergs, e professora de história, licenciada pela Ufrgs. É servidora da Secretaria de Estado da Cultura, onde atuou nasseguintes instituições: Teatro de Arena, Arquivo Histórico, Museu da Comunicação, Casa de Cultura Mario Quintana e, atualmente, Biblioteca Pública do Estado. É integrante dos coletivos Colmeia e Não mexe comigo que eu não ando só.

SERVIÇO

O quê: Leitura em Cena – Machado de Assis

Onde Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190)

Quando: Terça-feira, 22 de agosto, às 10h

Site: http://www.bibliotecapublica.rs.gov.br