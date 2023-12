Biblioteca Pública do Estado promove Recital “Teu Silêncio” neste sábado, dia 2

publicidade

A escritora Andrea Barrios e o músico Alexandre Ritter apresentam o Recital “Teu Silêncio”, neste sábado, dia 2, às 17h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190). O evento integra a festa literária “BPE + Cultura”, que ocorre no primeiro final de semana de cada mês — das 12h às 18h — e é composta por literatura, música, arte e gastronomia, em frente ao prédio da Biblioteca.

O repertório é composto de poemas de autoria de Andrea Barrios e de obras de Johann Sebastian Bach, Henry Eccles, Marin Marais, Henry Purcell e Antonio Vivaldi, executadas por Alexandre Ritter ao contrabaixo. O BPE + Cultura tem ainda programado o espetáculo “O Teatro de Caixa”, às 14h. A produção é resultado de pesquisa de cinco anos do ator e cenógrafo Rudinei Morales e dirigido pela diretora e atriz Liane Venturella, focada no Toy Theatre, variante do Teatro de Figuras que se popularizou na Europa a partir do século XVIII.

A abertura será às 12h com a Exposição de Arte Vestível da artista Jeannine Art Wear, inspirada no prédio da Biblioteca, no Hall de Entrada. Às 16h, tem a demonstração do jogo "Quem Deu as Cartas na História" de autoria de Silvio Romero.