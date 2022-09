Bienal do Mercosul: abertura é nesta quinta-feira

publicidade

Porto Alegre está a quatro dias de dar a largada da 13ª Bienal do Mercosul, evento que reflete e apresenta temáticas atuais e pertinentes por meio da criação de artistas do Brasil e do exterior. A abertura será nesta quinta-feira, dia 15 de setembro. Poderão ser conferidas obras de 100 artistas, de 23 países, distribuidas em diversos espaços culturais da cidade.

Saiba sobre a temática, os artistas, os curadores, quando e onde será realizada a Bienal do Mercosul 2022.

A Temática da Bienal do Mercosul 2022

Esta edição reconhece nos traumas – individuais ou coletivos – o maior combustível da arte de todos os tempos e entende os sonhos como um estratagema para a fuga. Assim, a vivência traumática coletiva, como é o caso da pandemia de Covid-19, impulsiona a criação artística para um novo território. O impacto no imaginário comum, por meio da ativação do onírico, dos sonhos e dos delírios.

O curador-geral Marcello Dantas ressalta que esta edição nasceu do desejo muito profundo de criar uma situação presencial forte entre as pessoas. “A arte como algo que pudesse ser vivido fisicamente, com a participação do público e dos vetores que estão ligados à exposição”. Para ele, a Bienal não é sobre a pandemia, mas sobre como a sequência de experiências de impacto global afeta o indivíduo. “Como um evento do outro lado do mundo pode afetar meu sonho, minha estratégia de vida, algo que me aconteceu, e eu não sei como falar a respeito”, pontua.

Quando e onde acontece a Bienal

De 15 de setembro a 20 de novembro em diferentes espaços de Porto Alegre. A lista inclui o Museu de Arte do Rio Grande do Sul – MARGS, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Farol Santander Porto Alegre, a Fundação Iberê Camargo, o Instituto Ling e Instituto Caldeira, entre outros. Além de um circuito no Centro Histórico. A Bienal é com entrada gratuita em todos os espaços.

Quem são os curadores

O curador-geral, Marcello Dantas, os curadores adjuntos Tarsila Riso, Laura Cattani, Munir Klamt e Carollina Lauriano e a curadoria pedagógica de Germana Konrath. A Bienal também contará com um núcleo histórico de obras de outras edições no Memorial do Rio Grande do Sul.

Artistas e obras: conheça alguns dos participantes

Jaume Plensa

Vencedor do Prêmio Velázquez de Artes em 2013, Jaume Plensa, um dos escultores contemporâneos de maior relevância, terá mostra individual na Fundação Iberê Camargo. Com obra inédita, a exposição reúne criações autorais de Plensa, todas baseadas na dimensão do homem e em sua relação com o meio ambiente.

Pedro Matsuo

A obra de Pedro Matsuo estará exposta no Paço Municipal (Praça Montevideo, 10). Matsuo é um artista multimídia que atua em áreas que vão desde pintura à moda, design, fotografia, projeções, tatuagem, tecnologia, entre outras plataformas que usa como meio de expressão.

Rafael Lozano-Hemmer

O artista integra a programação com cinco obras interativas criadas a partir de seus conhecimentos como cientista físico-químico. Por meio de dispositivos tecnológicos que coletam em tempo real dados biométricos do espectador, entre eles frequência cardíaca, respiração, voz e impressões digitais, suas obras são ambientes responsivos. No Farol Santander.



Marina Abramovic no Margs

Uma das mais importantes artistas da Arte Performática, Marina Abramovic integra a seleção da 13ª Bienal do Mercosul com a obra “Seven Deaths”, que recria em vídeo cenas de mortes da cantora greco-americana Maria Callas. A trilha sonora da performance é composta por óperas da cantora lírica.

Lygia Clark no Margs

Criada a partir do trabalho da mineira Lygia Clark (1920-1988) – umas das mais importantes artistas do século 20 – a exposição compartilhará, pela primeira vez, trechos do diário clínico de Lygia enquanto arteterapeuta. A exposição conta, também, com a recriação de objetos relacionais confeccionados por ela e utilizados nas sessões de arteterapia com seus pacientes.

Hypnopedia

Projeto colaborativo do artista mexicano Pedro Reyes, o Hypnopedia – enciclopédia de sonhos convida o público a produzir filmes registrando suas memórias oníricas a partir de linguagens diversas. Os materiais serão selecionados e compilados para apresentação no Margs e nas redes sociais da Bienal.

Armazém A6 do Cais do Porto

O Armazém recebe obras de alguns dos artistas desta edição: Adrianna eu, Antonio Tarsis, José Bento, Karola Braga, Leandro Lima, Lucas Dupin, Luisa Mota, Marilá Dardot, Panmela Castro, Raphael Escobar, Sigismond de Vajay & Kevin Lesquenner + LAPSo e Tino Sehgal.

Centro Histórico : arte pelas ruas

Carlos Nader - Cúpula Casa de Cultura Mario Quintana

Gustavo Prado e sua instalação no Largo Moacyr Scliar (entre a estátua da Elis Regina e o Gasômetro)

Hector Zamora - Travessa dos Cataventos

Túlio Pinto - Avenida Borges de Medeiros

