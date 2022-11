Bienal do Mercosul está em sua última semana

publicidade

Após dois meses de portas abertas ao público, a 13ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul chega à semana final: a mostra encerra no domingo, 20 de novembro. Esta edição, que marca o retorno do evento ao formato presencial após a pandemia, já recebeu mais de 500 mil pessoas. Com obras de mais de 100 artistas em 10 espaços expositivos, os próximos dias são a última chance de experienciar as diversas instalações interativas e aproveitar a programação do Projeto Educativo da Bienal.

Na segunda-feira (14/11) estarão abertas a Casa da OSPA e o Paço Municipal, onde se encontram as criações do artista gaúcho Pedro Matsuo – o espaço não abre aos finais de semana. Na terça-feira, feriado nacional, também é possível visitar dois espaços: no centro da cidade, quem for aproveitar o último dia de Feira do Livro terá ao lado as encantadoras obras do Farol Santander como complemento do passeio cultural; já no quarto distrito, o Instituto Caldeira estará de portas abertas para visitação da mostra Transe. Os demais espaços expositivos não recebem visitação no dia 15.

De quarta a sexta-feira, todos os locais têm programação regular. Já no sábado (19/11), o Instituto Ling tem agenda especial. Pela manhã, às 10h, acontece o último encontro do seminário Zonas de Contato, que contará como convidados o filósofo Antonio Pedro Goulart e a designer Karin Grunwald, além de mediação do curador da Bienal, Marcello Dantas. A atividade tem como tema “Estados expandidos de consciência: trauma, tabu, fuga, reconexão e expressão artística” e é gratuita.

Pela tarde, das 15h às 16h, acontece a última de uma série de visitas mediadas com interpretação em libras, iniciativa do Projeto Educativo da Bienal. A atividade, que já foi realizada no Armazém A6 do Cais do Porto, Instituto Caldeira, Casa de Cultura Mario Quintana, Fundação Iberê Camargo e MARGS, marca o último dia para conferir as obras da mostra no Instituto Ling. Na oportunidade, o público poderá conhecer mais sobre as obras dos artistas quenianos Beatrice Wanjiku e Shabu Mwangi, além da instalação Hypnopedia, do mexicano Pedro Reyes.

Por fim, no domingo o público ainda poderá conferir as exposições no Armazém A6 do Cais do Porto, Casa de Cultura Mário Quintana, Farol Santander, Fundação Iberê Camargo, Instituto Caldeira, MARGS e Memorial do RS.