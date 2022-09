Bienal do Mercosul promove "Conversas de Cozinha" nesta quarta-feira

publicidade

O quarto encontro da série "Conversas de Cozinha – Bastidores da Bienal do Mercosul" será promovido nesta quarta-feira, 28 de setembro, às 19h, no Auditório do Instituto Ling (João Caetano, 440). Desta vez, o tema tratado é a presença da Bienal do Mercosul no Cais Mauá, em especial as obras desta edição que ocupam o Armazém A6.

O bate-papo reúne o arquiteto Eduardo Saavedra, a produtora Fabiana Caldart e o jornalista Ricardo Romanoff. A atividade é gratuita e os participantes receberão certificado de participação. As inscrições gratuitas podem ser feitas por este link aqui.

Os convidados farão uma retrospectiva das primeiras oito edições da Bienal do Mercosul, de 1997 a 2011, que tiveram o Cais do Porto como um de seus espaços expositivos. A conversa também abordará os desafios de montagem e produção de trabalhos exibidos neste ano no Armazém A6, como a instalação "Um garimpo de si", da carioca Adrianna Eu, com 3.700 km de linha de costura; a obra do baiano Antonio Tarsis, que reúne 50 mil caixas de fósforo, e "Placebo", do paulista Raphael Escobar, composta por 15 mil comprimidos de açúcar e café.

Organizada pelo Projeto Educativo da 13ª Bienal do Mercosul, a série Conversas de Cozinha – Bastidores da Bienal segue até novembro de forma presencial. Além de apresentar artistas e obras desta edição, a atividade pretende compartilhar aspectos menos conhecidos do público em geral relacionados aos processos criativos e executivos. Os próximos encontros ocorrem nos dias 26 de outubro e 9 de novembro, sempre às quartas-feiras, às 19h, no Instituto Ling.