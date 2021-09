publicidade

Bil Araújo, Dayane Mello e Mussunzinho formam a segunda Roça de A Fazenda 13. Já Gui Araujo venceu a Prova do Fazendeiro, nesta quarta-feira (29), e volta para a sede com o chapéu mais cobiçado da temporada.

Na noite da última terça-feira (28), Marina Ferrari, com o Poder da Chama Vermelho, vetou Mussunzinho de participar da Prova do Fazendeiro. Por isso, o ator já estava confirmado na Roça.

Para vencer a prova, o objetivo dos peões era derrubar os patos dos adversários.

Quem perdesse todos os "patinhos", estaria fora do jogo.

Já o competidor que chegasse ao final do desafio com, no mínimo, um pato, conquistaria o posto de Fazendeiro.

Resultado

Gui Araujo provou que é ágil, bom de pontaria e muito sortudo. O peão venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da Roça.

