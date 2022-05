Billboard Music Awards 2022 com premiação festiva neste domingo

publicidade

O Billboard Music Awards 2022 acontece nese domingo, dia 15, às 21h (horário de Brasília), no MGM Grand Garden Arena, em Los Angeles. Participam artistas que colocaram músicas e álbuns na maior parada mundial do mundo.

A cantora brasileira Anitta participa pela primeira vez e apresentará uma das categorias da premiação. Serão 14 momentos musicais ao vivo e aparições surpresas. The Weeknd é novamente o homem do momento com 17 indicações, seguido por Doja Cat com 14.

A premiação terá apresentação e produção do rapper Diddy e homenageará a cantora Mary J. Blige com o Billboard Icon Award. O BBMAs premia artistas que tiveram o maior sucesso na Hot 100, Billboard 200 e outras paradas musicais dos Estados Unidos.

Lista de artistas que vão participar do BBMA 2022:

Becky G – “Baile Con Mi Ex”/”Mamiii”

Burna Boy – “Last Last”/”Kilometre”

Dan + Shay – “You”

Ed Sheeran – “2Step”

Elle King & Miranda Lambert – “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”

Florence + The Machine – “My Love”

Latto – “Big Energy”

Machine Gun Kelly – “Twin Flame”

Maxwell – “Lady In My Life”

Megan Thee Stallion – “Plan B”/”Sweetest Pie”

Morgan Wallen – “Don’t Think Jesus”/”Wasted On You”

Rauw Alejandro – “Cúrame”/”Museo”/”Todo de Ti”

Silk Sonic – “Love’s Train”

Travis Scott – “Mafia”