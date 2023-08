Biquini Cavadão faz parceria com Fagner

publicidade

Em 2019, ainda com o nome Biquini Cavadão, o grupo lançou um single de seu sucesso Quanto Tempo Demora Um Mês com a parceria da dupla sertaneja Matheus & Kauan. Era o início do projeto “Vou Te Levar Comigo”, propondo sempre duetos inusitados com artistas de outros estilos. Em seguida, lançaram a versão de Janaína com o sambista Péricles, com direito a inserção de “Cotidiano”, de Chico Buarque, na música. Em agosto, após uma parada por conta da pandemia, o projeto renova este encontro, desta vez com a MPB, convidando Raimundo Fagner para participar na faixa título do projeto, a canção “Vou Te Levar Comigo”.

Composta pelo Biquini junto com o baixista Gian Fabra, a música se tornou tema de um programa de turismo e uma das músicas inéditas do disco “Ao Vivo”, gravado em Fortaleza e lançado em 2005.

Com novos convidados anunciados como o grupo Falamansa e o apresentador Alex Escobar, o projeto “Vou Te Levar Comigo” começa a se desenhar como um álbum conceitual na carreira da banda de 38 anos. E as parcerias prometem ir além dos estúdios. “Gravamos um videoclipe, claro, mas queremos levar esta experiência ainda mais além, virtualmente em cada palco do país”- explica o baterista Alvaro Birita.

Uma participação pelo telão, unido a voz do convidado a uma animação desenvolvida pelo artista Octavio Bitencourt, trará grandes novidades na próxima tournée do grupo, que se inicia no segundo semestre deste ano.

“Nunca sabemos direito o que estes encontros nos proporcionarão”, explicou o cantor Bruno Gouveia. Já Fagner revelou se sentir honrado em participar deste projeto que celebra uma carreira “tão bonita” como a destes artistas.