Björk anuncia 'Fossora', seu novo álbum

Em breve o repertório de Björk terá novidade. Ao The Guardian, a cantora revelou que tem um novo lançamento previsto para o outono do hemisfério norte (entre setembro e dezembro de 2022): seu álbum "Fossora".

Segundo Björk, a novidade será uma continuação espiritual de "Utopia", lançado em 2017. "Fossora" mostrará a vida na terra dos sonhos, "como é quando você entra nessa fantasia e vai almoçar, encontrar os amigos, coisas normais".

O repertório do álbum terá homenagens para a mãe da artista, que morreu em 2018, a ativista ambiental Hildur Rúna Hauksdóttir. Ao todo, serão três canções dedicadas a ela.

"Fossora" contará, ainda, com Sindri e Ísadóra, filhos de Björk, no backing vocal. Além disso, o público pode esperar uma parceria musical com Serpentwithfeet.

Björk estará no Brasil em novembro, para uma apresentação no festival Primavera Sound, em São Paulo, no dia 5.