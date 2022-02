Blake Lively e Ryan Reynolds prometem doar R$ 5 milhões para refugiados da Ucrânia

publicidade

Blake Lively e Ryan Reynolds anunciaram que ajudarão financeiramente refugiados ucranianos que estão deixando o país devido à invasão da Rússia no país. O casal prometeu doar 1 milhão de dólares, o equivalente a R$ 5,16 milhões, para incentivar a doação de outras pessoas.

"Em 48 horas, inúmeros ucranianos foram forçados a fugir de suas casas para países vizinhos. Eles precisam de proteção. Quando você doar, daremos US$ 1.000.000, criando o dobro do apoio", escreveu o ator em suas redes sociais, compartilhando um link por onde podem ser feitos os depósitos de apoio.

Blake postou uma mensagem parecida com a do marido sobre a causa. "Reynolds e eu estamos dobrando cada dólar doado em até US $ 1.000.000, link na bio para doar", salientou ela.