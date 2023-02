Bloco da Velha movimentou o Carnaval de Caxias do Sul neste domingo, 19

publicidade

A 11ª edição do Carnaval do Bloco da Velha, com o tema Baile de Máscaras, reuniu 50 mil foliões na Rua Dom José Barea segundo números dos organizadores, marcando o retorno da festa para Caxias do Sul após dois anos por conta do isolamento pela Covid-19.

Entre as atrações, o músico caxiense Dan Ferretti comandou uma banda de 15 artistas, que sacudiu o público com sonorização potente distribuída em dois andares. A festa contou com a setlist de ritmos nacionais do DJ Jorge “Mono” de Jesus. O grupo Mixturado, coordenado pelo bailarino Rodrigo Scherer, também integrou a programação cultural da festa, juntamente com a bem-humorada personagem vivida pelo ator Davi Souza, a Bastiana.

O Bloco da Velha 2023 é uma realização da Livraria Do Arco da Velha e tem recursos financiados via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) estadual, por meio do Pró-Cultura RS, e da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, patrocínio da Vinícola Nova Aliança e apoio cultural da Racon Consórcios, Yeah Conecta, e Alfa Laboratórios. A produção cultural ficou a cargo da PGE Eventos, de Alan Siqueira e Bruno Vaz.