Bob Saget, estrela da série 'Três é demais', é encontrado morto nos EUA

O comediante americano Bob Saget, estrela da série de televisão "Três é demais" ("Full House", no original) nas décadas de 1980 e 1990, foi encontrado morto em um quarto de hotel na Flórida - informou um delegado local no domingo (9).

"Hoje mais cedo, agentes foram convocados ao Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, para uma chamada sobre um homem inconsciente em um quarto de hotel. O homem foi identificado como Robert Saget e declarado morto no local. Os detetives não encontraram sinais de crime, ou de uso de drogas", tuitou a equipe do xerife do condado de Orange.

Saget, de 65 anos, atuou como Danny Tanner, um viúvo pai de três filhas, cujos esforços para criá-las - com a ajuda do cunhado Jesse e de seu amigo Joey - formam o núcleo da popular série de televisão "Três é demais", de oito temporadas, no ar de 1987 a 1995.

O ator também foi um popular apresentador do programa "America's Funniest Home Videos" ("Os vídeos caseiros mais engraçados da América", em tradução livre).

Recentemente, Bob fez uma turnê pelo país.

Apenas algumas horas antes do anúncio de seu falecimento, Saget publicou um tuíte, dizendo o quanto havia gostado de se apresentar em Jacksonville, no estado da Flórida.

O ator deixa sua esposa, Kelly Rizzo, e três filhos.

"Bob Saget era um comediante amado e que desafiava os limites. Sentiremos sua falta", afirmou o canal Comedy Central em sua conta oficial no Twitter.