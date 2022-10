Bonnie Tyler se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre

publicidade

Bonnie Tyler, sucesso do pop dos anos 1980, se apresentar em Porto Alegre pela primeira vez. A galesa estará no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), no dia 18 de novembro, com a turnê do álbum "Between the Earth and the Stars", em comemoração aos seus mais de 50 anos de carreira. Os ingressos, que já estavam disponíveis desde antes da pandemia, em março de 2020, ainda estão à venda na Sympla. Todas as entradas adquiridas antes da pandemia seguem válidas e devem ser utilizadas nesta data.

Bonnie é dona de um dos maiores hits da década de 80, "Total Eclipse of the Heart". A galesa ficou conhecida no Brasil pela parceria formada com o cantor Fábio Jr. em 1987, com a música "Sem Limites Para Sonhar".

Além da participação de David Mackay, que produziu seus dois primeiros álbuns nos anos 70, também farão parte do show os compositores Kevin Dunne, Brian Cadd e Stuart Emerson; além dos novos colaboradores Sir Barry Gibb e Amy Wadge. O álbum Between the Earth and the Stars também possui três emocionantes duetos com Rod Stewart, Cliff Richard e Francis Rossi.