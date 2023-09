Boteco Orla 388 recebe a banda Tributo a Cazuza

publicidade

Neste domingo, dia 1º, a banda Tributo a Cazuza se apresenta no Boteco Orla 388 (rua General Salustiano, 388, a partir das 17h. O grupo, composto por Eduardo Francisco (baixo e vocal), André Rolim (guitarra) e Alex Becker (bateria), desde 2022 leva a irreverência e as tintas fortes da poesia de Cazuza, que continua a conquistar gerações com músicas como: “Brasil,” “Ideologia” e “O Tempo não Para”, com temáticas que contituam atuais.

Com fidelidade aos arranjos originais e em ordem cronológica, o show traça um panorama desde a fase inicial do Barão Vermelho até o final da carreira solo do Cazuza. O show tem um momento acústico, quando são apresentadas as canções MPB. Durante o espetáculo, são feitos comentários sobre a vida e a obra do autor intercalados entre as canções.