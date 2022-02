Brasileira é confirmada em série baseada no terror 'Deixe Ela Entrar'

publicidade

A atriz brasileira Fernanda Andrade foi confirmada no elenco da série baseada no filme "Deixe Ela Entrar", de 2008.

Fernanda tem uma carreira sólida nos EUA, com destaque para o filme de terror "Filha do Mal", a série "Narcos: Mexico", a série "Next", da qual é protagonista, além de participações em sucessos como "NCIS: Los Angeles", "O Mentalista" e "CSI: Nova Iorque".

Agora, Fernanda viverá a mãe da protagonista da série "Deixe Ela Entrar", uma menina vampira. A personagem não existe no filme original sueco, dirigido por Tomas Alfredson, e nem na adaptação norte-americana, chamada "Deixe-me Entrar", de 2010, protagonizada por Chloë Grace Moretz e dirigida por Matt Reeves, que comanda este ano o novo filme do Batman.

Todas as versões de "Deixe Ela Entrar" têm como base o livro do autor sueco John Ajvide Lindqvist. A trama mostra um jovem pré-adolescente que sofre bullying de seus colegas e encontra amizade em uma garotinha diferente que se muda para seu prédio.

A série ainda trará outros nomes como Demián Bichir, de "Os Oito Odiados", "Godzilla vs. King Kong" e "Alien: Covenant", e Anika Noni Rose, de "Dreamgirls", da minissérie "Maid", e famosa como a voz da Tiana, de "A Princesa e o Sapo". A menina vampira será interpretada por Madison Taylor Baez, de "Selena: A Série".

Ainda não foi definida uma data de estreia oficial para a série.