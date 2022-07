Brenda e Matheus são os vencedores do Power Couple Brasil 6 com 53,88% dos votos

publicidade

Temos os campeões do Power Couple Brasil 6! Com 53,88% dos votos somados, Brenda e Matheus superaram Karol e Mussunzinho (26,89%), seus maiores rivais, e Adryana e Albert (19,23%), seus maiores aliados, em uma vitória poética e muito comemorada. Além da glória do título, o “Casal Pet” ainda leva para casa o seu saldo acumulado no jogo, que totalizou R$ 330 mil.