"Bridgerton": Netflix briga com sites pornô que estão explorando as cenas eróticas da série

De acordo com a Fox News, os executivos da Netflix estão tendo um grande problema com diversos sites pornô que estão exibindo as cenas de sexo da série ‘Bridgerton‘. Foi dito que as cenas em questão já acumularam milhares de visualizações e alguns usuários desses sites nem fazem ideia que se trata de uma série da Netflix.

Além de ferir os direitos autorais da plataforma de streaming, a exposição das cenas em sites adultos pode ser prejudicial para os protagonistas Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor. Por conta disso, Dynevor está arrasada por ver que seu trabalho está sendo explorado da forma errada.

Na trama, a estrela de 25 anos vive a socialite Daphne Bridgerton, e contracena com o duque de Hastings (Page) em cenas bastante quentes. Em entrevista ao The Sun, uma fonte ligada à produção disse que: “As cenas de sexo de ‘Bridgerton’ aparecendo em sites obscenos estão gerando horror e raiva entre o elenco e a equipe de produção. Apesar do erotismo, o foco da série não é esse. Este é um drama baseado em prestigiados romances best-sellers. Resumir a produção em pura obscenidade é algo que está passando dos limites.”

Ela continuou: “É particularmente frustrante para Phoebe e Regé-Jean, dois jovens atores que descobriram os papéis de suas vidas e não concordaram em serem explorados dessa forma.”

Depois disso, ambos os astros precisaram desmentir rumores de que estariam vivendo um relacionamento fora das telas. Até o momento, muitas das cenas já foram removidos de sites pornôs depois que a Netflix emitiu avisos sobre uso indevido de sua propriedade intelectual. Mesmo assim, é muito difícil acompanhar todas as atualizações das centenas de plataformas adultas presentes na internet. Em entrevista à nossa jornalista e crítica Rafa Gomes, Dynevor falou sobre a grande popularidade da série entre os fãs brasileiros, além de revelar detalhes de como as cenas calientes foram produzidas.



Baseada nos romances da autora Julia Quinn, de série foi criada por Chris Van Dusen. A história acompanha as vidas dos oito irmãos da família Bridgerton, uma das mais importantes da alta-sociedade inglesa do século XIX. Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains e outros estrelam.