Britney Spears desativa Instagram após lançar música que critica perseguição da mídia

Quando a vida e a arte se encontram, os resultados podem ser assustadores. E a ficção se aproximou da realidade com a Britney Spears, que desativou a sua conta no Instagram após lançar, na última sexta-feira, 21, a música "Mind Your Bussiness", em que desabafa sobre a perseguição que diz sofrer da mídia.

Na letra da música, feita em parceria com o rapper Will.i.am, do The Black Eyed Peas, a cantora americana cita que está cansada de ser alvo da imprensa. "Paparazzi me fotografam, eu sou a economia. Estou de saco cheio de todos esses fuxiqueiros. Todos estão olhando para mim como se eu fosse a notícia de última hora", canta Spears.

A atitude não é uma novidade, já que desde o fim da tutela de seu pai, em novembro de 2021, a artista desativou seu perfil no Instagram diversas vezes. Essa, porém, é apenas a segunda música lançada pela cantora durante esse período. No ano passado, ela colaborou com Elton John para uma nova versão de "Hold Me Closer", marcando seu retorno desde o álbum "Glory", de 2016.

Novos Rumos

Especula-se que as páginas contenham detalhes da vida pessoal e pública da artista, abordando temas como saúde mental, seu relacionamento com Justin Timberlake no começo dos anos 2000, a sua relação com os filhos e a batalha judicial contra seu pai.

O lançamento está marcado para o dia 24 de outubro deste ano.