Britney Spears relaxa no Havaí após desabafar em audiência de tutela

Britney Spears resolveu fazer uma viagem depois da turbulenta audiência de sua tutela, na qual fez acusações contra o pai.

A cantora foi fotografada curtindo Maui, no Havaí, ao lado do namorado, Sam Asghari. De chapéu, óculos escuros e biquíni, Britney pareceu relaxar ao sol.

A cantora recebeu apoio de famosos e anônimos ao fazer revelações sobre não ter o controle sobre quase nada em sua vida, das finanças ao direito de escolher ter mais filhos, todas as decisões ficariam a cargo de seu pai, Jamie Spears: "Eu quero me casar e ter um filho. Eu queria remover o meu DIU para engravidar, mas o tutor não me deixa porque não querem que eu tenha um filho", disse Britney na audiência sobre sua tutela.

Após o desabafo no tribunal, Britney ainda escreveu um texto em suas redes sociais antes de viajar para o Havaí: "Peço desculpas por fingir que estive bem nos últimos dois anos. Fiz isso por causa do meu orgulho e fiquei com vergonha de compartilhar o que aconteceu comigo".

O movimento Free Britney, ou Libertem Britney, surgiu nas redes sociais há algum tempo, pedindo que a cantora possa voltar a ter controle de sua vida.