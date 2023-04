Bruna Marquezine se emociona com trailer de 'Besouro Azul'

publicidade

A atriz Bruna Marquezine se emocionou com o trailer de "Besouro Azul", filme do qual faz parte do elenco. No Twitter, a Warner publicou a reação da atriz.

"O vídeo mais fofo do mundo! A Bruna Marquezine reagindo (e se emocionando) com o lançamento do trailer de 'Blue Beetle'. Ela é perfeita!", escreveu o perfil oficial brasileiro. Na gravação, a atriz aparece com o celular na mão e visivelmente emocionada.

O trailer saiu na última segunda-feira, dia 3. No entanto, minutos antes do lançamento oficial, o trecho vazou no perfil da DC da Ásia.

Veja postagem:

O vídeo mais fofo do mundo! A Bruna Marquezine reagindo (e se emocionando) com o lançamento do trailer de #BlueBeetle 🥺💙 Ela é perfeita!



📸: @BruMarquezine pic.twitter.com/nddNc3kEmS — Warner Channel Brasil (@WarnerChannelBR) April 4, 2023

Veja trailer: