Bruno Mars é anunciado como headliner da última noite do festival The Town

O The Town anunciou o cantor Bruno Mars como headliner do Palco Skyline no último dia de festival, 10 de setembro. Por enquanto, é a única apresentação do norte-americano no Brasil. Do mesmo criador do Rock in Rio, o evento acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista norte-americano, nascido e criado no Estado do Havaí, Bruno Mars possui um histórico com a Rock World, que realiza o Rock in Rio e o The Town, já tendo se apresentado nas edições do Rock in Rio nos Estados Unidos, em 2015, e Lisboa, em 2018.

"Bruno Mars era um sonho não apenas do público, mas pessoalmente meu também. É uma conversa antiga, que deu match para as edições do Rock in Rio em Vegas e Lisboa e, que fará parte desta primeira edição histórica do The Town", diz Roberto Medina, presidente da Rock World.

Quatorze vezes vencedor do Grammy Awards, Bruno Mars já vendeu mais de 200 milhões de singles em todo o mundo, tornando-o um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Recentemente, levou o prêmio de Álbum do Ano no BET Awards de 2022, em nome da dupla Silk Sonic, formado por ele e Anderson .Paak.

"24K Magic" marcou sua estreia com as vendas mais altas na primeira semana, permanecendo no Top 10 da Billboard 200 por impressionantes 44 semanas consecutivas. O primeiro hit single "24K Magic" é certificado quatro vezes platina pela RIAA (Recording Industry Association of America certification) e o sucesso seguinte, "That's What I Like" recebeu seis vezes o certificado de platina.

Bruno Mars também se tornou o primeiro homem e o terceiro artista geral a ter pelo menos três top 5 Hot 100 hits em cada um de seus três primeiros álbuns, seguindo apenas Mariah Carey e Beyoncé. O cantor também é o primeiro artista a ter duas músicas passando 24 ou mais semanas no Top 5 do Hot 100, com " That's What I Like" e "Uptown Funk".

O festival

The Town realizará sua primeira edição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 e promete entrar para a história da cidade e da música brasileira e mundial, com um line-up muito aguardado. O Palco Skyline já conta com o grupo Foo Fighters (9 de setembro), que está de volta após um período de paralisações de shows devido ao falecimento repentino do baterista, Taylor Hawkins, em março de 2022. Post Malone (2 de setembro); Maroon 5 (7 de setembro).

Ingressos

Para os fãs mais ansiosos, o festival está lançando o The Town Card, que equivale a um ingresso no qual o público deverá selecionar a data que deseja ir posteriormente, garantindo a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações.

A data das vendas do The Town Card está confirmada para o dia 14 de março. Numa parceria inédita, os ingressos serão vendidos exclusivamente online por meio da Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br). Veja a programação completa no site do The Town aqui.

