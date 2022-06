BTS deixa fãs chocados ao anunciar hiato do grupo para integrantes focarem em projetos próprios

publicidade

O BTS anunciou nesta terça-feira, dia 14, que entrará em hiato para que seus integrantes foquem em projetos paralelos.

O grupo de K-Pop garantiu aos fãs que este não é o fim, mas apenas um tempo para que cada um deles explore novos caminhos.

O cantor RM opinou que eles conquistaram muita coisa com o grupo, mas que ainda precisam crescer como indivíduos: "Eu sempre pensei que o BTS fosse diferente de outros grupos, mas o problema com o K-Pop e o sistemas dos 'idols' é que eles não te dão tempo para amadurecer. Você precisa continuar a produzir música.

Durante a live BTS Dinner: Festa, transmitida pelo YouTube, o cantor Jimin explicou mais sobre o motivo da separação: "Nós só conseguimos pensar em nossos fãs acima de tudo, nós queremos ser o tipo de artistas que são lembrados. Acho que agora estamos começando a pensar no tipo de artista que cada um quer ser lembrado pelos fãs. Acho que é por isso que estamos indo por um caminho difícil agora, estamos tentando achar nossa identidade e isso é um processo exaustivo e longo".

O primeiro projeto solo que deve ser lançado é o de J-Hope, que ainda não tem data de estreia ou mais detalhes: "Espero que vocês não vejam isso como uma coisa negativa, e vejam que é um plano saudável", opinou ele.

Suga tranquilizou os fãs, garantindo um retorno: "Não é que estamos dando 'disband', estamos apenas vivendo separados por um tempo”.

Nas redes sociais, o nome do grupo ficou entre os assuntos mais comentados da manhã desta terça-feira, com os fãs chocados após a revelação. "Eu não estava pronta para isso. Vou apoiar os meninos em tudo, mas estou devastada", escreveu uma admiradora do grupo. "Quer dizer que eu vou dormir e o BTS anuncia hiato do grupo? Difícil acordar feliz dessa forma", desabafou outro seguidor. "O hiato do BTS foi o motivo do meu colapso", brincou mais um fã.

Confira alguns dos memes e reações após o anúncio do BTS.

