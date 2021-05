Bullying sob um olhar lúdico

publicidade

Inspirado na linguagem dos contos de fadas, “O Menino que Plantava Flores” traz situações inusitadas, seres ou objetos mágicos para trazer a reflexão sobre o bullying. Mário Nascimento assina a direção artística. O roteiro é de Alise Marosa e a atuação-manipulação, de Marise Nogueira. O espetáculo com bonecos e animação é composto por três episódios de 10 minutos cada, disponibilizado neste domingo e nos próximos dias 15 e 16, sempre às 16h, no canal do YouTube do Mini Horto & Teatro de Jardim.

Conta uma história de superação, aprendizado e transformação, cruzando a livre inspiração em “O Homem que Plantava Árvores”, de Jean Giono, com as experiências da infância do artista André Roman e do bulliyng que sofreu. O espetáculo foca em histórias de infâncias e suas relações com a natureza e as consequências devastadoras e até irreversíveis para a vítima se não forem tratadas. Em uma analogia com “A Saga do Herói”, de Joseph Campbell, o menino, em seu percurso entre a casa, a escola, a relação com os amigos e familiares, passará por um processo de mudança.

O menino/boneco André, de 7 anos, inspirado por sua avó Violeta, já falecida, ama as flores. Em uma atividade escolar, o Dia da Novidade, resolve compartilhar com a turma um vaso de cor violeta e acaba sofrendo preconceito. Mesmo sem entender o motivo do que passou, é na professora que o aluno encontra um lugar de confiança e apoio. Ao retornar ao lar, atravessa memórias que o conduz ao reencontro com sua avó e o faz ganhar forças para enfrentar o bullying através do amor e da amizade.