Câmera Record revela o aumento de 70% do abandono de animais de estimação na pandemia

O Câmera Record deste domingo, dia 02, mostra as histórias de quem deixou animais de estimação para trás durante a pandemia de covid-19 pela falta de dinheiro. E destaca como o abandono teve um enorme crescimento nesse período.

No último ano, a vida do casal Isabelle e Jean virou de cabeça para baixo: os dois perderam o emprego e acumularam R$ 6 mil em aluguéis atrasados. Um período difícil, que levou a duas decisões dramáticas: eles resolveram mudar para a casa da avó de Isabelle e abrir mão de três cães, Pingo, Marie e Marley. "Nós perdemos coisas materiais, mas o mais difícil são os nossos animais. O que é material a gente corre atrás. O afetivo é um pouco complicado", diz Isabelle.

Histórias como a do casal fazem parte de uma triste estatística: de acordo com a ONG Ampara Animal, o número de animais abandonados aumentou 70% durante a pandemia.

Mas enquanto Isabelle e Jean buscaram um abrigo para os bichinhos, flagrantes de câmeras de segurança que o programa irá mostrar registram animais sendo abandonados nas ruas. "As pessoas que podem levar a um abrigo planejam onde colocar, elas têm um cuidado com o cachorro, o gatinho. Elas pensam no depois. As pessoas que abandonam o cachorro no meio da rua, de estrada, são aquelas realmente irresponsáveis", diz a psicóloga Adriana Cassetari.

Um cenário que aumentou o trabalho de Daura Carvalho, uma protetora de animais responsável por um abrigo que já tem 400 bichinhos. "Eu tenho um gasto mensal de cinco toneladas de ração por mês. Tem dias que a gente não sabe se vai ter o alimento deles no dia seguinte", ela conta, emocionada.

O Câmera Record ainda conta a história do casal Rita e Evaldo. Eles cuidavam de 68 cães, que ficaram desamparados depois que os dois faleceram em decorrência da Covid-19. A equipe acompanhou o trabalho para encontrar novos lares para esses animais.

O Câmera Record vai ao ar neste domingo, às 23h15min. A apresentação é de Luiz Fara Monteiro.