Céline Dion pode não mais voltar aos palcos após ser diagnosticada com doença rara, diz site

Diagnosticada com a síndrome de stiff-person, ou síndrome da pessoa-rígida (SPR), uma rara doença neurológica, a cantora canadense Céline Dion provavelmente não voltará mais aos palcos, segundo fontes ouvidas pelo site "Radar Online", em reportagem publicada nesta quarta-feira (14).

Segundo a publicação, a artista de 55 anos não está conseguindo recuperar os movimentos. "Para ser honesto, ela mal consegue se mover", disse uma das fontes ao site.

Em dezembro, Céline Dion revelou, nas redes sociais, que sofre da doença que faz os músculos ficarem tensos de tal maneira que ela tem dificuldades para andar, falar e cantar.

"Sinto muito por ter demorado tanto para entrar em contato com vocês. Sinto muito a falta de todos vocês e mal posso esperar para estar no palco falando com vocês pessoalmente. Como vocês sabem, sempre fui um livro aberto, e não estava pronta para dizer nada antes, mas estou pronta agora", começou ela, já emocionada, no vídeo.

A cantora explicou que a doença que estava afetando seu cotidiano é considerada rara: "Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo, e tem sido muito difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que tenho passado. Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado síndrome da pessoa rígida, que afeta uma pessoa em 1 milhão", completou, na ocasião.

