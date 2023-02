“CÖCÖCÖCÜ REMIX” é a atração do Farol.live nesta terça-feira, 28

publicidade

Nesta terça-feira, 28, o Farol.live promove performance inédita com entrada franca a partir das 20h: "CÖCÖCÖCÜ REMIX" poderá ser conferida no Cine Farol Santander. A atividade é uma parceria do Festival Kino Beat e o Farol.live. Em 2023, o festival Kino Beat chegou à sua 8ª edição, na qual propôs para artistas, biólogos, urbanistas e pesquisadores uma residência artística, que resultou na exposição "CÖCÖCÖCÜ", em cartaz na Galeria Sotero Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana. Os ingressos para a performance podem ser retirados na plataforma Sympla.

Para a participação no Farol.Live, a exposição é transposta para uma performance audiovisual, intitulada "CÖCÖCÖCÜ REMIX", que a partir de imagens, sons, textos e objetos produzidos ao longo das três semanas de imersão da residência, apresenta um experimento performático de improvisação e imbricamento de linguagens. "CÖCÖCÖCÜ" é uma palavra inventada, que carrega em sua formação as sílabas iniciais de alguns dos principais termos que simbolizaram a residência artística formigueiro: coexistência, colaboração, comunicação e cuidado.

Com obras de Feral Practice, Vicente Carcuchinski, Estevão da Fontoura, Leonardo Brawl, Livia Koeche, Coletivo Grupelho, Moinho Edições, Beto Mohr, Tuane Eggers, Leo Caobelli, Camila Leichter e colaboradores, a exposição "CÖCÖCÖCÜ" segue até 9 de abril, com visitação das 10h às 18h, de terça a domingo, com entrada gratuita.