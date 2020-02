Cabeleireiros terão que usar muita criatividade em novo quadro do "Hoje em Dia"

publicidade

Estreia nesta sexta-feira o quadro “Hair", no “Hoje em Dia”. Dez cabeleireiros terão que usar sua criatividade e seu profissionalismo para vencer cada desafio apresentado por Ana Hickmann, passando por diversas provas que irão ressaltar aqueles que realmente são especialistas em cortes e penteados.

No primeiro desafio da atração, os participantes terão de fazer um penteado com no mínimo três tipos de trança, inspirados nas divas do pop. Quem vencer o desafio terá vantagem na segunda prova do programa, a qual é eliminatória. Após a exibição de cada episódio do reality de cabelos, o público de casa poderá conferir uma live com o eliminado do programa, onde será abordado os desafios do episódio e os momentos mais marcantes dos participantes.

Celso Kamura, megacabeleireiro das celebridades, irá julgar o desempenho dos participantes e descobrir os novos talentos da área. No episódio de hoje, uma famosa Top Model irá auxiliar Kamura na escolha do melhor cabeleireiro. No dia da grande final do programa, o público poderá votar em seu favorito por meio do Portal R7, decidindo quem será o finalista do programa.

O programa tem um total de oito episódios e será exibido toda sexta-feira. A cada episódio, os competidores terão dois desafios, que irão testar ao máximo as suas habilidades. O vencedor, além de obter o título de melhor cabeleireiro do Brasil, ganha o prêmio de R$ 30 mil.

Novidades na tela

O ano de 2020 está sendo de grandes novidades no “Hoje em Dia”. Essa semana, além da estreia de “Hair”, o programa ganhou novo cenário em comemoração ao seu aniversário de 15 anos. De acordo com a Record TV, cada parte do cenário tem as características de seus apresentadores: jornalismo com Cesar Filho em um espaço com painel de LED e tecnologia virtual.

Para Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro um espaço mais bonito para deixar o telespectador se sentindo em sua própria sala. O grande diferencial será a presença de plateia móvel no estúdio em que os participantes poderão interagir em pautas e quadros.