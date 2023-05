Caetano, Gisele Bündchen e Jorge Ben Jor: Rita Lee ganha mais de 50 coroas de flor no velório

publicidade

O velório de Rita Lee, que morreu na última segunda-feira, 8, acontece desde às 10h desta quarta-feira, 10, no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Amigos e familiares da artista mandaram mais de 50 coroas de flor para prestar as últimas homenagens à rainha do rock.

Caetano Veloso, Gisele Bündchen, Jorge Ben Jor, Marina Ruy Barbosa e até o time do coração de Rita, o Corinthians, deixaram mensagens carinhosas e de despedida para a artista.

Além das homenagens dos famosos, desde cedo, fãs encaram fila e chuva para dar o último adeus a Rita Lee.

Com quase 60 anos de carreira, Rita Lee era considerada a rainha do rock brasileiro. A cantora, que lutava contra um câncer de pulmão desde 2021, morreu em casa, em São Paulo, ao lado da família.

Em fevereiro deste ano, Rita Lee já tinha sido hospitalizada em estado "extremamente delicado"; porém, se recuperou e voltou para casa uma semana depois. Em abril de 2022, a família anunciou que o câncer de Rita estava em remissão e que ela estava curada. Desde então, o tumor não tinha apresentado sinais de retorno.