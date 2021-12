Caetano Veloso confirma que está com Covid-19

publicidade

O cantor Caetano Veloso e sua esposa Paula Lavigne estão com Covid-19. A informação foi confirmada pelo artista neste domingo (26), por meio de suas redes sociais. "Paulinha e eu testamos positivo para covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz 5 dias. Estamos bem e atribuímos isso ao fato de estarmos vacinados", afirmou.

Ainda de acordo com o cantor, o teste positivo veio após uma série negativos para a participação de programas de televisão. "O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa", completou Caetano na publicação.

Aos 79 anos, Caetano lançou em outubro deste ano o álbum "Meu Coco", cocom 12 faixas. Em 2022 o artista voltará aos palcos com turnê em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Itaipava (RJ).