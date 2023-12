Caetano Veloso recebe o Prêmio UBC em cerimônia com estrelas da música brasileira

publicidade

Caetano Veloso foi o grande homenageado do Prêmio UBC 2023, que reuniu dezenas de grandes nomes da música brasileira e personalidades, na noite desta terça-feira, 5 de dezembro. O evento realizado na Casa UBC, no Rio de Janeiro, contou com apresentações ao vivo de Gilberto Gil, Luísa Sonza, Criolo, Ferrugem, Paula Lima, Jão, Giulia, João Gomes, Jaques Morelenbaum, Tim Bernardes, Pretinho da Serrinha, Zeeba e Ritchie, além do próprio homenageado.

A atriz Mariana Ximenes, a apresentadora da noite, abriu as homenagens chamando ao palco a cantora e presidente da UBC, Paula Lima, que apresentou a canção “Festa Imodesta”. Na sequência, outros artistas interpretaram hits de Caetano. Ferrugem emprestou a voz para “Você é linda”, enquanto Luísa Sonza cantou “Não me arrependo”.

O espetáculo seguiu com João Gomes entoando “Oração ao tempo”. Tim Bernardes, Jaques Morelenbaum e Pretinho da Serrinha se uniram em “Trilhos urbanos”. Enquanto Zeeba embalou a plateia com “You don’t know me”.

A cantora Giulia interpretou o hit “London London". Ritchie apresentou “Shy moon". Jão fez dobradinha com “Canto do povo de um lugar” e “Leãozinho”, Criolo revelou sua interpretação de “Desde que o samba é samba” e o maior parceiro de Caetano, Gilberto Gil, emocionou a plateia com “Coração vagabundo”, preparando o terreno para o ponto alto da noite.

Depois de tantas homenagens, um emocionado Caetano Veloso recebeu o Prêmio UBC 2023. E finalmente subiu ao palco reunindo todos em uma só voz com “Odara”.

A União Brasileira de Compositores - UBC é uma associação sem fins lucrativos, dirigida por autores, que tem como objetivo principal a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais de músicas e a distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das mesmas, bem como o desenvolvimento cultural.