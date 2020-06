Café Filosófico Expresso estreia com “Sete Pecados na Literatura”

publicidade

Estréia nesta terça, às 23h, na TV Cultura, o “Café Fiolosófico Expresso”, derivado do programa “Café Filosófico”, que com 16 anos de existência, tem se reinventado quanto à forma, conteúdo, cenários e palestrantes, que protagonizam reflexões relevantes para o pensamento contemporâneo. Em parceria com o Instituto CPFL, o novo formato reúne dois convidados em cenários itinerantes, que servem como palco para um diálogo mais curto – ao invés dos 50min esta versão apresenta 25min - sobre um tema definido por meio de uma curadoria própria de conteúdo. A primeira temporada, “Sete Pecados na Literatura”, se inspira na série “7 prazeres Capitais - Pecados e Virtudes Hoje”, realizada pelo Café Filosófico CPFL em 2014, com curadoria de Leandro Karnal.

A lista dos 7 pecados capitais é descrita pela história como a lista dos vícios e sua intenção seria o controle dos padrões religiosos mediante a aproximação com Deus. Por outro lado, o texto literário inverte o método religioso e permite ler, com os olhos dos escritores, os pecados como paixões fundamentais para a existência do ser humano. Gravado em 2019, antes da pandemia, o projeto demandou uma equipe de cerca de 30 profissionais entre câmeras, diretores, produtores, além de operador de áudio, equipe de conteúdo, comunicação e os pesquisadores convidados. Ele fez uso de recursos de captação de imagens em movimento, como drones, para as imagens aéreas e câmeras esportivas, para as imagens capturadas no interior de automóveis.

Primeiro episódio

O episódio de estreia será sobre Boemia e Gula, com Fernanda D’umbra e Fabrício Corsaletti refletindo sobre quais relações podem ser traçadas entre criatividade e gula e ainda: a intensidade criativa pode se confundir com o prazer da gula? No estado de boemia, come-se. E bebe-se pela gula. Ou pela excitação do paladar? Na boemia, floresce a poética do ser, do texto, da poesia. Os artistas podem ser boêmios profissionais? Existe uma gula por produtos culturais, principalmente livros?

Boemia e Gula percorre o caminho até a Livraria Simples e o Box 62, um restaurante frequentado por hipsters, que fica embaixo de um viaduto da Radial Leste e que faz frente com o Teatro Oficina. A conversa faz uso do livro “Perambule,” de Fabrício Corsaletti, como referência literária. O episódio também relembra trechos do acervo do Café Filosófico no programa com Luis Estevam de Oliveira Fernandes: “Entre vícios e virtudes, uma história da relação da humanidade com sua alimentação”.

Confira as datas de todos os episódios da 1ª temporada:

9/jun - Episódio 1. Boemia e Gula

16/jun - Episódio 2. Orgulho Clandestino

23/jun - Episódio 3. Macunaíma e a Preguiça Primordial

30/jun - Episódio 4. Avareza na Literatura Infanto juvenil

7/jul - Episódio 5. Ira e Literatura marginal

14/jul - Episódio 6. Imagem e Inveja

21/jul - Episódio 7. Luxúria na Lliteratura e na Vida