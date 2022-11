Caio Castro é processado em R$ 10 mil por danos morais

publicidade

Caio Castro está sendo processado por danos morais. A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira e confirmada pelo R7, nesta segunda-feira (21). De acordo com o processo, no qual a reportagem teve acesso, um vendedor de uma loja de um shopping em São Paulo disse ter sido ofendido e humilhado pelo ator e pede R$ 10 mil de indenização.

O caso aconteceu em julho deste ano e o rapaz alegou que Caio Castro foi mal-educado com ele e os demais funcionários do estabelecimento.

Ainda de acordo com o vendedor, o ator, que era garoto-propaganda da loja, teria sido ríspido nas palavras e o teria ofendido ao dizer que ele "não prestava pra nada".

"P*rra, moleque, caralh*. Sai da frente da marca, se toca porr*. Não percebeu que está cobrindo a marca? Não presta para nada p*rra"."

No dia seguinte ao ocorrido, o gerente da loja teria conversado com o funcionário e o demitido da empresa. Segundo o rapaz, o superior explicou que Caio Castro pensou que ele pudesse entrar na Justiça contra ele, e solicitou que ele fosse dispensado do trabalho.

Caio Castro e sua assessoria não se pronunciaram sobre o assunto até o fechamento desta nota. O espaço segue aberto e o conteúdo será atualizado caso haja manifestações.