Calendário Solidário da Maturidade tem lançamento nesta terça-feira, dia 29

O esporte é a inspiração para o Calendário Solidário da Maturidade-RS 2023 – Coletivo Divas da Alegria. O lançamento ocorre nesta terça-feira, dia 29, às 19h, no Lobby do Hotel Plaza São Rafael (avenida Alberto Bins, 514), Porto Alegre. O grupo de senhoras com idades entre 60 e 94 anos fez uma imersão no mundo dos esportes, pesquisando a vida e títulos de mulheres que quebraram barreiras e preconceitos para figurarem no hall da fama esportiva. Em cada “folhinha”, uma participante dá vida a uma “diva olímpica”. Na ocasião, será apresentado making off do ensaio fotográfico, que teve como tema a importância do esporte para um envelhecimento ativo e saudável. Vale destacar que o calendário é uma entre muitas ações do Coletivo Divas da Alegria, com finalidade solidária e de estímulo à autoestima e ao respeito pela maturidade no nosso Estado e país.

Marilice Carrer, coordenadora do Coletivo Divas da Alegria, surge caracterizada como a Deusa Nice, imagem obrigatória em todas as medalhas olímpicas, representando o triunfo e a glória dos atletas, pronta para conduzir e coroar suas “Divas Olímpicas”. Nas páginas que se seguem, de janeiro a dezembro de 2023, podemos ver as demais integrantes do Coletivo, personificando atletas das mais variadas modalidades olímpicas, e destacando os alvos femininos de suas pesquisas.

As fotografias são de Júlio Cardoso e Lufe Torres. A produção é assinada por San Lopez. Mais informações: @divasdalegria.